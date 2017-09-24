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Під час бойових дій у зоні АТО загинув український військовий

Дарина Смеречанська

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За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, поранених немає. Інцидент стався на Луганському напрямку під час ворожого обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційному центрі РНБО.

Луганський напрямок

Бойові дії велися на Бахмутській трасі – в Кримському та Новотошківському. Противник порушував режим тиші лише в темну пору доби. Окупанти застосовували легке озброєння, а також випустили кілька мін по наших позиціях. Всього сталося чотири ворожих обстріли, в усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Донецький напрямок

Окупанти активізувалися після 18 години. Головною «гарячою точкою» вчора була Авдіївка, хоча неспокійно було по всій лінії фронту. Більшість обстрілів була достатньо тривалою – не менше 20 хвилин.

Всього вчора на Донецькому напрямку сталося 10 ворожих обстрілів, зокрема один – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

У другій половині дня окупанти здійснили чотири обстріли на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Противник застосовував тільки легке озброєння; в усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомив сьогодні на брифінгу речник  Міністерства оборони України з питань АТО  полковник  Олександр Мотузяник, за інформацією української сторони СЦКК, днями під час ворожих обстрілів постраждали житлові квартали. 22 вересня у Майорську внаслідок обстрілу з гранатометів та стрілецької зброї було пошкоджено дах житлового будинку. Цього ж дня в Гранітному від влучання запалювального боєприпасу загорівся будинок. Пожежу ліквідовано силами мешканців.

 

 

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