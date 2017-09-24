Під час бойових дій у зоні АТО загинув український військовий

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, поранених немає. Інцидент стався на Луганському напрямку під час ворожого обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційному центрі РНБО.

Луганський напрямок

Бойові дії велися на Бахмутській трасі – в Кримському та Новотошківському. Противник порушував режим тиші лише в темну пору доби. Окупанти застосовували легке озброєння, а також випустили кілька мін по наших позиціях. Всього сталося чотири ворожих обстріли, в усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Донецький напрямок

Окупанти активізувалися після 18 години. Головною «гарячою точкою» вчора була Авдіївка, хоча неспокійно було по всій лінії фронту. Більшість обстрілів була достатньо тривалою – не менше 20 хвилин.

Всього вчора на Донецькому напрямку сталося 10 ворожих обстрілів, зокрема один – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

У другій половині дня окупанти здійснили чотири обстріли на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Противник застосовував тільки легке озброєння; в усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, за інформацією української сторони СЦКК, днями під час ворожих обстрілів постраждали житлові квартали. 22 вересня у Майорську внаслідок обстрілу з гранатометів та стрілецької зброї було пошкоджено дах житлового будинку. Цього ж дня в Гранітному від влучання запалювального боєприпасу загорівся будинок. Пожежу ліквідовано силами мешканців.