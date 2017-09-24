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Львів переконує ще двох лоукостерів відкривати нові авіарейси

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У Барселоні відкрилась найбільша у світі виставка World Routes 2017, яка збирає представників різних авіакомпаній. Львів – єдине місто України, яке представлене на цій виставці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Розпочалась активна стадія зустрічей з авіакомпаніями на World Routes 2017 Barcelona. Міський голова Львова Андрій Садовий та керівник аеропорту Тетяна Романовська переконують Easyjet, Nordic та решту обирати саме Львів для відкриття нових авіасполучень…», – написав у Facebook заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

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