Львів переконує ще двох лоукостерів відкривати нові авіарейси

У Барселоні відкрилась найбільша у світі виставка World Routes 2017, яка збирає представників різних авіакомпаній. Львів – єдине місто України, яке представлене на цій виставці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Розпочалась активна стадія зустрічей з авіакомпаніями на World Routes 2017 Barcelona. Міський голова Львова Андрій Садовий та керівник аеропорту Тетяна Романовська переконують Easyjet, Nordic та решту обирати саме Львів для відкриття нових авіасполучень…», – написав у Facebook заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.