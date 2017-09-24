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«Леви» взяли «бронзу» чемпіонату України з американського футболу

Дарина Смеречанська

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Учора, 23 вересня, на стадіоні «Юність» (м. Львів, вул. Болгарська,4)  завершилася фінальна гра за «бронзові» нагороди Української Ліги американського футболу (УЛАФ) в дивізіоні “В” між львівськими «Левами» та київськими «Джокерами». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Підтримати львівську команду у вирішальній грі сезону прийшли перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський та голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту Львівської облради Михайло Гичка.

«Леви» здобули впевнену перемогу з рахунком 40:12 і отримали омріяні «бронзові» нагороди Ліги.

Довідка:

«Львівські Леви» (Lviv Lions) – клуб американського футболу, утворений у 2012 році. Виступає в змаганнях Української Ліги американського футболу. Цьогоріч львівські команда змагалася в новоствореному дивізіоні “В” Української Ліги американського футболу разом з «Піратами» (Одеса), “Вовками” (Вінниця), “Атлантами” (Харків) та трьома столичними клубами – “Джокери”, “Слов’яни” та “Ребелс”.

Фото: ЛОДА

 

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