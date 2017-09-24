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Хамовитий пішохід-порушник отримав від патрульних три адмінпротоколи

Дарина Смеречанська

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На Сихові пішохід-порушник отримав три адмінматеріали від патрульних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, вчора увечері патрульні помітили на Сихові чоловіка, який перейшов дорогу на червоний сигнал світлофора. Йому спочатку зробили зауваження, однак молодик почав агресивно поводитися і висловлюватися нецензурними словами. На зауваження не реагував.

21-річного громадянина затримали і доставили у Сихівський відділ поліції. Під час оформлення адмінматеріалів чоловік вибіг на вулицю і спробував втекти – його одразу наздогнали. Відтак, порушник отримав протокол за дрібне хуліганство, постанову за порушення правил дорожнього руху для пішоходів, а також постанову за появу в публічному місці в нетверезому стані.

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