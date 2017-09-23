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Водіїв просять об'їжджати прилеглі до ТЦ «Форум Львів» вулиці

Дарина Смеречанська

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Сьогодні у зв’язку зі святкуванням 2-ї річниці ТЦ «Forum Lviv» буде ускладнений рух транспорту на вул. Під Дубом, вул. Куліша та прилеглих. Відтак, водіїв просять по можливості об’їжджати ці вулиці. На місці працюватимуть представники поліції, які регулюватимуть рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівськоїх міської ради.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, змін в рух громадського транспорту вносити не будуть. Тролейбус №13 курсуватиме без змін.

Рух автотранспорту на вул. П. Куліша, на ділянці від перехрестя вул. П. Куліша та вул. Під Дубом до вул. Академіка Люльки, буде ускладнений. Рух буде коригуватися відповідними підрозділами патрульної поліції міста Львова, виходячи зі ситуації в зоні проведення заходу.

Фото: Форум Львів

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