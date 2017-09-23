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У Мостиському районі водій збив пішохода, а потім втік. Поліція шукає свідків

Дарина Смеречанська

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У Мостиському районі водій збив пішохода та втік з місця події. Внаслідок ДТП 60-річного львів’янина госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 вересня о 20.30 в селі Княжий Міст, Мостиського району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 60-річного львів’янина, після чого втік з місця події.

Внаслідок автопригоди чоловіка госпіталізовано з діагнозом: «забій черевної порожнини, перелом ребер, подряпини на ногах та обличчі».

Поліцейські встановлюють особу водія та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди чи володієте інформацією щодо особи водія-втікача, прохання звернутися у найближчий відділ поліції, або зателефонувати на оперативну лінію 102.

 

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