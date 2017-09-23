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У Львові нині відбудеться допрем'єрний показ комедії «Погані хлопці», знятої мовою жестів

Дарина Смеречанська

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Із нагоди Міжнародного дня глухих у Львові 23 вересня покажуть фільм, знятий людьми з вадами слуху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Міжнародний день глухих в усьому світі відзначають з 1951 року. В цей день світова спільнота згадує про потреби людей з проблемами слуху. Свято запровадили у зв’язку з заснуванням Всесвітньої федерації глухонімих.

На Львівщині діють організації, які допомагають адаптуватись сім’ям, в яких народилися діти з вадами слуху. Найбільшою є Львівська обласна організація «Українського товариства глухих» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «УТОГ», налічує 2,5 тисячі членів.

На останньому засіданні Координаційної ради ухвалили рішення звернутись на телеканали області для збільшення програм розважального характеру із супроводом жестової мови. Також є потреба у збільшенні навчальних закладів, в яких би змогли навчатися нечуючі діти. На сьогодні відкрито такі групи в Медичному коледжі та Художньо-професійному ліцеї.

З нагоди Міжнародного дня глухих сьогодні, 23 вересня, о 18.00 відбудеться прем’єрний показ фільму «Погані хлопці». Фільм знятий львівськими нечуючими в комедійному жанрі, жестовою мовою. Показ відбудеться у Львівському кіноцентрі (Lviv Film Center) за адресою: м. Львів, вул. В. Великого, 14.

 

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