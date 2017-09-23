У Греції розбився літак: загинуло українське подружжя

В Греції розбився літак, загинули двоє українців. Загиблі були пасажирами одномоторного літаку, який розбився в районі Керас в області Родопи. Про це повідомляє Громадське радіо.

Одномоторний літак зазначав катастрофи в регіоні Родопи

В Регіональному оперативному центрі пожежної служби Східної Македонії та Фракії повідомили, що українців виявили в фюзеляжі літака в ущелині і зараз рятувальники намагаються розблокувати та дістати тіла.

Приватний літак вилетів з аеропорту Александруполіс і прямував до Румунії.

Консул-керівник консульства України в Солоніках Олександр Воронін підтвердив, що вчора в Греції під час падіння одномоторного літаку загинуло подружжя з України.

«Я можу підтвердити, що був факт аварії вчора. Тіла осіб, які загинули, знайдено. Обоє громадяни України. Наразі здійснюється процедура щодо репатріації тіл в Україну», — сказав Воронін.

За словами консула, загиблі — жителі Рівненської області. Вже встановлено зв’язок з їхнім сином і з ним же узгоджується процедура репатріації тіл.

Фото: fakty.ictv.ua