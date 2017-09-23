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Суд оштрафував Саакашвілі за незаконний перетин кордону

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Мостиський районний суд Львівщини визнав екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині українського кордону та наклав на нього штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів – 3400 грн. Про це повідомляє ВВС Україна.

Також Саакашвілі має сплатити 320 грн судового збору.

Сам пан Саакашвілі на судове засідання не прийшов, а його інтереси представляли адвокати Назар Кульчицький та Маркіян Галабала.

Хоча в кінці засідання адвокат Галабала заявив, що пан Саакашвілі таки попросив перенести засідання на кілька днів, щоб він приїхав і надав остаточні пояснення та сказав заключне слово.

Перше судове засідання відбулося 18 вересня за присутності Саакашвілі. На прохання його адвокатів, які хотіли отримати від прикордонників додаткові матеріали, у суді було оголошено перерву до 22 вересня.

Як повідомлялося, 10 вересня позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Саакашвілі прибув до України, фактично здійснивши разом з кількома народними депутатами прорив держкордону у пункті пропуску «Шегині».

Фото: ВВС

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