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Суд обрав запобіжний захід суддям, які пропонували хабар керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дарина Смеречанська

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Арешт на два місяці, або сплатити заставу 5 млн грн мають судді Наталія Овчаренко та Геннадій Підберезний, які пропонували хабара керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Такий запобіжний захід обрав Печерській суд Києва, повідомляє “5 канал”.

Овчаренко заявила, коштів на внесення такої застави вона не має. І не змогла пояснити, звідки в кабінеті глави САП з’явилися $50 тисяч. Разом з тим суддя стверджувала, що “це Холодницький вимагав” від неї гроші.

Нагадаємо, служителів Феміди з Дніпра у четвер затримали на гарячому. Вони намагалися передати Назару Холодницькому частину хабара розміром $50 тисяч. Загалом, вони йому пропонували 300 тисяч за закриття справи проти судді, якого НАБУ звинувачувало у корупції. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна.

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