На Львівщині розшукують трьох людей, які заблукали у лісі

Протягом доби 22 вересня рятувальники Львівщини залучались до пошуку чотирьох людей що заблукали. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Зокрема: о 12:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що 20 вересня пішов з дому в ліс в урочище Шимінка, поблизу м. Турка і не повернувся чоловік 1935 року народження, з яким немає телефонного зв’язку. Протягом дня проводились пошукові роботи. Станом на 18:55 зниклого не знайдено, пошуки припинено у зв’язку із настанням темної пори.

О 18:17 надійшло повідомлення про те, що в с. Словіта Золочівському районі пішла в ліс по гриби і не повернулася жінка 1947 року народження. О 18:55 заблукала самостійно вийшла з лісу.

О 22:25 надійшло повідомлення про те, що вийшли в ліс по гриби в с. Брониця Дрогобицького району чоловіки 1968 та 1937 року народження, зв’язок із якими втрачено о 20:00 23 вересня. О 02:30 пошуки припинено. Пошукові роботи будуть продовжені з настанням світлої пори доби 23 вересня.