На Львівщині пес винюхав контрабанду  сигарет та бурштину

Сьогодні, 23 вересня, у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» під час митного контролю транспортного засобу «Fiat Ducato» виявилено факт незаконного переміщення сигарет та бурштину. Їх намагався вивезти до Республіки Польщі громадянин України, мешканець Львівщини смугою руху «червоний коридор». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

До митного огляду митники залучили кінологічну команду. Під час огляду автомобіля, після спрацювання службової собаки лабрадор-ретривер «Хільди» виникли підозри про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі. Там спільна оглядова група митників і прикордонників виявила 316 пачок сигарет з фільтром. Сигарети містились у конструктивних порожнинах кузова автомобіля. Також в підлозі багажного відділення, у спеціально обладнаному сховищі, митники знайшли 6,8 кг бурштину.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Сигарети, бурштин та автомобіль 1996 року вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: ДФС