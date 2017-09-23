Місця особливих дітей. В яких умовах живуть неповносправні малюки в інтернатах Львівщини

У Львівській області та у самому місті існує більше 10 шкіл-інтернатів. Типове уявлення про таке місце – це жорстокі завучі , вчителі, що б’ють вихованців і малюки, що мріють втекти звідти якнайшвидше. А що, якщо мова йде про неповносправних малюків, які не можуть ні втекти, ні захистити себе? Нещодавно львів’ян шокувала історія про те, як в одному із таких інтернатів у місті ставляться до дітей, як у них крадуть харчі та засоби гігієни. А паралельно із цим в області працює спеціальна комісія, яка досліджує ефективність використання бюджетних коштів в установах, що є на балансі області. У тому числі і в навчально-реабілітаційних закладах для дітей.

Власне 23 вересня спецкомісія навідалась у два інтернати, де проживають дітки з особливими потребами. До цього перевірку провели і в інших подібних закладах області.

Дім особливих дітей

Дитяча обласна школа-інтернат №102 розташована фактично у центрі міста – на вулиці Пекарській, 19. Приміщення, в якому зараз проживають дітки з особливими потребами, було збудоване ще у 1849 році – це палац Сєменських-Левицьких.

Інтернат у цьому приміщенні функціонує ще з Радянських часів, проте у 2014 році літератори Львова запропонували відселити звідти дітей, аби розташувати у цьому палаці літературний музей. Батьки особливих діток вийшли тоді на протест і відстояли право своїх малюків навчатися саме у цьому місці.

Сьогодні у інтернаті виховується 120 дітей з особливостями розвитку. Це згідно штатного розпису. На ділі станом на ранок 23 вересня у школі було 40 дітлахів, сніданок виписали на 60 малюків, “загубивши” при цьому 20 вихованців.

«7 вересня тут було 60 дітей, формально по списку було 136. Сьогодні у списку вже 120 дітей, а от присутньо 40 дітей. А це навантаження: триразове харчування, зарплати тощо», – зазначив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

На запитання, це ж ділася більша половина вихованців інтернату, директор школи №120 Любов Іваницька відповіла, що малечу вдосвіта позабирали батьки. На вихідні дні, за її словами, тут не лишається жодного малюка.

Натомість за присутності 40 дітей у школі-інтернаті штат цього закладу складає 78 осіб, серед них три бухгалтери, яких не виявилось на робочому місці та педагоги, які присутні не у всіх навчальних класах.

У Львівській облраді кажуть: закривати чи переносити цей заклад не збираються, проте скорочувати людей таки будуть. До прикладу, планують в цьому і в решті інтернатів області поскорочувати кількість бухгалтерів. За словами В. Гірняка, у кожному інтернаті їхня кількість нелогічно різниться: десь один, а десь дев’ять.

Власне умови проживання дітлахів виглядають непоганими: їх тричі на день харчують, у них облаштовані навчальні класи, є спортивний майданчик, спортзал. Проте під час відвідин «чужими» людьми дітлахи просяться додому, біжать в обійми до незнайомців, всіляко комунікують. Проте є і такі, що стресують – один малюк сидів на підлозі і плакав.

«Я розумію, що коли працюєш з такими складними дітками, напевно, в якийсь момент стаєш просто черствішим. Але коли дитина страждає, коли вона плаче в коридорі, то, напевно, треба до неї підійти. Тут працюють психологи», – зазначила громадська активістка і мати особливої дитини Наталія Шелестак.

На інтернат щороку виділяється 11 мільйонів гривень, більшість коштів іде на зарплати персоналу.

Директорка ж школи бідкається, що найбільша проблема інтернату – це облуплений фасад будівлі.

«Головний недолік -це є те, що нас в жахливому стані фасад. Кожного року при плануванні ми подаємо прохання, щоб виділили кошти на реставрацію фасаду. Але за 20 років ніхто про це не думав», -каже вона.

Члени комісії, що перевіряє обласні заклади, кажуть, що під час перевірок директорка закладу любить хизуватися своїми зв’язками в СБУ. Зазначають, що першочергово планують зменшити чисельність працівників закладу, позаяк часом малюків у закладі є менше, ніж працівників.

Дім найскладніших дітей

Водночас у Роздолі, що в Миколаївському районі, функціонує заклад, де проживають найскладніші дітки з розумовими вадами зі всієї Львівщини. Це Роздільський дитячий будинок-інтернат. Приміщення дитячого будинку ззовні теж бажає кращого: у покриття обвалюється, і дах в аварійному стані.

На інтернат щорічно вділять 8 млн грн. У самому дитячому будинку, що не має вихідних, постійно проживає 77 дітей, з них близько десятка не пересуваються взагалі. З рештою працюють на інвалідних візках, які закупили благодійники, а більша частина постояльців інтернату самотужки ходить та займається вправами, старші навіть мають можливість побавитись у більярд чи настільний теніс. А також тут з дітьми займаються трудовою реабілітацією.

«У нас діти виготовляють свічки. Також ми завели корів, і діти допомагають заготовляти сіно, пасуть їх. То є трудова праця, і це допомагає», -розповів директор закладу Іван Корда.

За його словами, в дитячому будинку перебувають діти із важкою та глибокою розмовою відсталістю. До них майже ніколи не приходять батьки та родичі. Додому нікого не забирають.

«Зі 100% дітей, може, до 5% приїжджають якісь бабці, мами», – каже директор.

Окрім того, до цього дитячого будинку переводять дітей з обласних інтернатів:

«Є тяжкі, зі шизофренією, наприклад. Віддають зі шкіл-інтернатів діти, яким 16-17 років. Коли забриють тих дітей, вони вчаться, приходять до нас і навіть розписатися не можуть», – зазначає І. Корда.

Щодо персоналу, то в дитячому будинку працює тут також 78 осіб. Усі вони працюють по змінах, відтак у цьому інтернаті бідкаються на нестачу персоналу, зокрема, медиків на ніч. Зарплата у працівників – 3200 гривень, на руки отримують 2600 грн. А ті, хто працює на неповну ставку, можуть і тисячі не отримати.

На харчування дітей, за словами директора, витрачають по 57 гривень на дитину на день. І. Корда наголошує, що ні з харчуванням, ні з обладнанням проблем великих немає. Найголовніша потреба сьогодні – це нова система опалення, вартість якої близько півмільйона гривень. Також в інтернаті шукають коштів, аби перекрити дах.

Вихід

У Львівській області загалом існує більше 10 подібних інтернатів. За словами голови бюджетної комісії Львівської облради Олега Домчака, існування частини таких закладів не виправдовує себе. Тому він не відкидає злиття якихось установ.

«Наприклад, є комунальний заклад Львові по вадах слуху і є такий самий у Жовкві. Тут ми мамо 60 дітей і 20 чи 30 дітей у Жовкві. А фінансування йде практично те саме», – каже він.

Своєю чергою Володимир Гірняк анонсував звільнення керівників комунальних закладів, у тому числі і в освітній сфері.

«Я думаю, що має бути прийняте рішення про відсторонення від посади кількох керівників, які неефективно використовують бюджетні кошти. І інші будуть працювати ефективніше».

Він додав, що по ситуації зі школою-інтернатом №102 проведуть службове розслідування.

А от щодо роздільського дитячого будинку, заступник голови ЛОР натомість зазначив:

«Тут однозначно потрібне дофінансування. Не можуть люди, які працюють тут, отримувати на руки 2600 гривень. Але не може у Львівському інтернаті, який розрахований на 120 дітей, перебувати 40 дітей. Не можна наш комунальний заклад так безгосподарно використовувати».