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Минулої доби у зоні АТО поранили українського бійця

Дарина Смеречанська

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За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, один військовослужбовець дістав поранення. Інцидент стався в Невельському під час ворожого обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційному центрі РНБО.

Луганський напрямок

Минулої доби бойовики порушили режим тиші лише один раз – вночі окупанти відкрили вогонь з міномету, гранатометів та стрілецької зброї по Кримському. Українські військові відреагували вогнем у відповідь на цю ворожу збройну провокацію.

Донецький напрямок

Вчора бойовики неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Зайцевого, на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка» та поблизу Невельського. Під час цих збройних провокацій окупанти важке озброєння не застосовували.

За минулу добу на Донецькому напрямку сталося 17 збройних провокацій з боку ворога.

Маріупольський напрямок

«Гарячою точкою» вчора була Красногорівка, де бойовики провели короткий обстріл з мінометів різних калібрів. Всі інші епізоди порушення режиму тиші припали на південні приморські рубежі. Там ворог вів вогонь  з легкого озброєння по Павлополю, Гнутовому, Талаківці та Водяному. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на всі ворожі збройні провокації.

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