Майже 17 тисяч дорослих притягнули до відповідальності за доведення дітей до алкогольного сп'яніння

Протягом цього року поліція виявила 16,6 тисяч фактів доведення дітей до стану сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Також під час проведення рейдів ювенальна поліція задокументувала майже 2 тисячі випадків продажу дітям алкогольних напоїв. Слід зазначити, що третина підлітків, які скоїли злочини в 2017 році, перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Протягом цього року поліція виявила та притягнула до адміністративної відповідальності за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння 16,6 тисяч дорослих.

Під час профілактичних рейдів у 2017-му працівники ювенальної превенції виявили 1 707 випадків продажу алкогольних напоїв підліткам. За ці неправомірні дії передбачена адміністративна відповідальність за ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами). Штраф доведеться сплатити не лише власнику або адміністрації магазину, а й продавцю, який безпосередньо продав заборонений товар дітям.

Крім того, суб’єкту господарювання анулюється раніше видана ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоям. Так, цього року за матеріалами відділів ювенальної превенції поліції територіальні органи Державної фіскальної служби анулювали 427 ліцензій торгівлі спиртним та застосували фінансових і штрафних санкцій на суму близько 4 мільйонів гривень.

Алкоголь не лише негативно впливає на здоров’я дитини, а й нерідко штовхає на злочинний шлях. Як свідчить статистика 2017 року, під час скоєння злочину кожен третій неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Працівники поліції закликають громадян не бути байдужими до цієї болючої соціальної проблеми. Якщо ви стали свідком продажу чи купівлі неповнолітніми алкоголю, зупиніть і продавця, і дитину, а також відразу викликайте поліцію.