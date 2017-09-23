Козловського забанили через негідну поведінку і заборонили відвідувати матчі рідної команди протягом двох років

КДК ФФУ дискваліфікував президента винниківського Руху Григорія Козловського на 2 роки без футболу. Про це повідомляє Футбол 24.

Президент першолігового Руху Григорій Козловський 2 роки не зможе відвідувати матчі рідної команди, інформує канал Футбол 1. Це вже другий бан за неналежну поведінку.

Уперше Козловський погрожував арбітрам після матчу кубка Рух – Арсенал, що відбувся влітку минулого року. Отримав рік дискваліфікації, яку апеляційний комітет скоротив до 6 місяців плюс фінансові санкції. Тепер покарали за те, що Козловський кілька разів вибігав на поле під час поєдинку з Жемчужиною. Зупинив гру, перебував у зонах, де заборонено, на підвищених тонах спілкувався з арбітрами та гравцями команди-суперниці.

Повідомляється, що у Руху є 10 днів, аби оскаржити рішення КДК в апеляційному комітеті.

“Пан Козловський вже вдруге потрапив на розгляд КДК ФФУ за останній час за свою поведінку. Тому, враховуючи те, яке покарання було йому винесено попереднього разу після розгляду справи, проаналізувавши всі обставини, КДК прийняв рішення заборонити пану Козловському заборонити відвідувати матчі клубу Рух протягом двох найближчих сезонів”, – розповів відповідальний секретар ФФУ Ігор Грищенко.

Фото: Футбол 24