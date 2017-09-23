Грабіжників, які обікрали АЗС у Львові, вже затримали

У Львові затримали зловмисників, які нині вранці пограбували автозаправку на вулиці Широкій. Про це повідомив координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич у Facebook, передає Львівський портал.

«Грабіжників заправки затримано, всім дякуємо за допомогу», – написав він.

Нагадаємо, двоє невідомих осіб за фактом пограбування автозаправки ОККО на вул. Широкій, 97 у м.Львов розшукують двох осіб, які о 04.18 год. 23.09.2017 р. зайшли в приміщення заправки, де відкрито заволоділи касовою скринькою в якій знаходились грошові кошти.

Фото: Варта 1