Через крадіжку на Стрийщині судитимуть трьох неповнолітніх хлопців

На Стрийщині судитимуть трьох неповнолітніх хлопців, причетних до крадіжки з домогосподарства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, Стрийський відділ поліції влітку звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його домогосподарства, яке розташоване в одному з сіл району, було викрадено майно на суму понад 11 тисяч гривень.

Дільничні офіцери встановили, що до скоєння злочину причетні троє юнаків – двоє шістнадцятирічних і один сімнадцятирічний. Вони проникли в підсобне приміщення заявника і звідти викрали електроінструменти та інші речі, які розділили між собою. Викрадене майно правоохоронці вилучили та повернули власнику.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт поліцейські скерували на розгляд суду. Юнакам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.