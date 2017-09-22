Виконком видав дев'ять містобудівних умов та обмежень

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 22 вересня, затвердив дев’ять містобудівних умов та обмежень. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне, під час нинішнього засідання погодили такі рішення:

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Волинцем В. А. та Наконечним Д. Р. багатоквартирного житлового будинку на вул. Очеретяній.

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реставрацію гр. гр. Герасимовою С. І., Герасимовим Ю. В., Семківим Ю. Б. житлового будинку № 13 на пл. Данила Галицького з розширенням за рахунок відновлення раніше зруйнованих двох поверхів з новостворених приміщень до квартири № 5 і до квартири № 23.

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Сикоцинською Л. В. багатоквартирного житлового будинку з вбудованим підземним гаражем на вул. П. Калнишевського, 13 зі знесенням існуючих споруд.

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням гр. гр. Слободян У. І. та Слободяном М. В. магазину на вул. О. Бабія, 12-А за рахунок прибудови.

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реставрацію гр. Черник-Кюнг О. А. кав’ярні «Цукернича кав’ярня «Арсенальська» з приєднанням до неї квартир другого поверху № 2 та № 3 на вул. Арсенальській, 7.

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію Львівським державним університетом фізичної культури стадіону комплексно-спортивної бази Львівського державного університету фізичної культури на вул. М. Черемшини, 17 (корпус загального призначення).

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію будівель та системи теплопостачання спортивно-культурного комплексу Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут на вул. Пасічній, 68 з метою енергозбереження.

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» комплексу багатоквартирних житлових будинків «Східний пагорб» з приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Малоголосківській (будинки Д1-Д7 згідно з генпланом).

-Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Розвиток нерухомості» двосекційної, двотрансформаторної підстанції ТП 6/0,4 кВ на просп. В. Чорновола, 69.

Окрім цього також члени виконкому також погодили і розроблення детального плану території у районі вул. Уласа Самчука, вул. Паркової, вул. І. Франка до межі Стрийського парку.