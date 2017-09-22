В Україні оголошено чергову хвилю демобілізації

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав наказ № 484 від 19 вересня 2017 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року», які вислужили встановлені строки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міноборони України.

За даними відомства, документ підписано відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році».

Згідно з наказом, зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки, у наступні терміни:

– військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, — у жовтні-листопаді 2017 року;

– інші військовослужбовці строкової служби — у жовтні-грудні 2017 року.