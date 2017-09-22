У Міносвіти назвали ТОП-10 найпопулярніших ВНЗ серед вступників 2017 року

Під час вступної кампанії 2017 найпопулярнішими серед вступників стали КНУ ім. Тараса Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ЛНУ ім. Івана Франка. Про це повідомляє перс-служба Міністерства освіти і науки України.

Так, у КНУ подали 58тис 851 заяву від 27тис 112 вступників, у КПІ – 50тис 226 заяв від 20тис 952 вступників, у ЛНУ – 48тис 937 заяв від 22тис 790 вступників.

«Цей рейтинг свідчить, що, попри поширену думку, багато вступників обирають не лише столичні виші, а й регіональні – у Львові, Чернівцях, Харкові. Причому, цю тенденцію ми спостерігаємо не перший рік. Приміром, торік у рейтингу Топ-10 був Кам’янець-Подільський національний університет, непогані позиції також завжди має ДНУ імені Олеся Гончара», – відзначив директор департаменту вищої освіти Олег Шаров.

На четвертій сходинці ТОП-10 опинилася Львівська політехніка – туди надійшло майже 43,5тис заяв. Бажання вчитися в цьому виші виявили понад 20,5тис вступників.

Майже однакову кількість заяв подали в Київський національний торговельно-економічний університет (34тис 520) та Національний авіаційний університет (34тис 336). Ці виші обрали відповідно 17тис 206 та 18тис 698 вступників.

Далі у рейтингу Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (28тис 522 заяв від 15тис 933 вступників), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (27тис 633 заяв від 13тис 257 вступників) та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (26тис 697 заяв від 14тис 440 вступників).

Закриває ТОП-10 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Він отримав трохи більше 24тис заяв від 13тис 531 вступника.

Фото: Міносвіти