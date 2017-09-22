У Львові відбудеться мистецький фестиваль «Вірші миру»

З нагоди Всесвітнього Дня Миру у Львові відбудеться міжрелігійний мистецький фестиваль «Вірші миру». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними мерії, завтра, 23 вересня, об 11.00 на Площі Ринок, 1 відбудеться міжрелігійний мистецький фестиваль «Вірші миру». Львів’яни та гості міста – студенти, представники медіа, громадські активісти, представники влади, літератори, а також духовні лідери різних релігій, прочитають 26 віршів найвідоміших поетів – представників трьох релігій.

Головною тематикою віршів є мир та вічні ідеали людяності й добра.

Мистецький фестиваль «Вірші миру» має на меті поглибити міжрелігійний діалог за допомогою мистецтва між представниками 3-х авраамістичних релігій в Україні: Юдаїзму, Християнства та Ісламу.