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У Львові патрульні затримали двох чоловіків з наркотиками

Юлія Шпак

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У Львові патрульні затримали двох громадян з речовиною схожою на наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, на вулиці Городоцькій, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Mercedes-benz, в якого було видимі пошкодження задньої частини. Патрульні підійшли дізнатися чи причетний транспортний засіб до дорожньо-транспортної пригоди. Коли водій побачив інспекторів, він розхвилювався та почав різко ховати щось в гаманець.

Патрульні попросили вийти з транспортного засобу та сказати, чи має чоловік при собі заборонені предмети чи речовини. Громадянин сказав, що має в гаманці наркотичну речовину, яку він використовує для власного вживання. Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили ювелірну вагу і два поліетиленові пакетики з речовинами ймовірно наркотичного походження. В одному була біла, порошкоподібна речовина, в іншому – речовина рослинного походження. На місце події викликали слідчих, які вилучили в 20-річного чоловіка речовини для експертизи.

Також вчора, на вулиці Коциловського, в 35-річного чоловіка патрульні виявили психотропні препарати, які можливо придбали лише за рецептом. Чоловік поводився підозріло, саме тому інспектори звернули на нього увагу. Рецепта громадянин не мав, а тому на місце викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин, а речовини вилучили.

Фото: Патрульна поліція Львова

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