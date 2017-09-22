У Львові маршрутка злетіла з дороги і врізалася у парапет

У Львові маршрутка №41 злетіла із дороги і врізалася у обгородження. За попередніми даними у автобусі відмовили гальма. Про це повідомляють активісти Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

«ДТП сталося на вулиці Пасічній, 81. Водій маршрутки не впорався із керуванням вилетів на зустрічну і врізався у парапет. Можливо відмовили гальма», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними поліції, автобус був без пасажирів і в цей час рухався на базу, коли водієві маршрутки стало погано.