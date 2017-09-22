ОСТАННІ НОВИНИ

Спортсмени Львівщині здобули чимало медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо

|

Спортсмени з Львівщини здобули медалі у чемпіонаті України з боротьби самбо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Днями визначили переможців та призерів відкритого чемпіонату України з боротьби самбо серед ветеранів спорту, що відбувся у Черкасах. Участь у турнірі взяли участь 80 учасників з різних областей України.

За результатами цих змагань сформують українську збірну, яка змагатиметься за медалі чемпіонату світу в категорії «Мастерс» у Греції.

Збірну Львівщини представляли четверо спортсменів-ветеранів: Роман Шміло, Вадим Головко, Олег Карандюк та Василь Угрин, кожен з яких виборов особисті медалі.

Зокрема, Роман Шміло та Василь Угрин здобули дві золоті медалі, а Вадим Головко та Олег Карандюк піднялися на другу сходинку п’єдесталу.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів