Спортсмени Львівщині здобули чимало медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо

Спортсмени з Львівщини здобули медалі у чемпіонаті України з боротьби самбо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Днями визначили переможців та призерів відкритого чемпіонату України з боротьби самбо серед ветеранів спорту, що відбувся у Черкасах. Участь у турнірі взяли участь 80 учасників з різних областей України.

За результатами цих змагань сформують українську збірну, яка змагатиметься за медалі чемпіонату світу в категорії «Мастерс» у Греції.

Збірну Львівщини представляли четверо спортсменів-ветеранів: Роман Шміло, Вадим Головко, Олег Карандюк та Василь Угрин, кожен з яких виборов особисті медалі.

Зокрема, Роман Шміло та Василь Угрин здобули дві золоті медалі, а Вадим Головко та Олег Карандюк піднялися на другу сходинку п’єдесталу.

Фото: ЛОДА