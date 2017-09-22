На Львівщині затримали румуна, якого розшукують у Чехії за шахрайство

На Львівщині затримано громадянина Румунії, розшукуваного компетентними органами Чеської Республіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як з’ясувалось, чоловік розшукувався компетентними органами Чеської Республіки для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.

За участі прокурора прокуратури Львівської області, ухвалою Мостиського районного суду до вказаного громадянина застосовано тимчасовий арешт.

Після надходження запиту іноземних правоохоронців про видачу розшукуваного, прокуратура розпочне процедуру екстрадиції.

Нагадаємо, що громадянина Румунії затримано 18 вересня цього року, уповноваженою службовою особою відділу прикордонної служби «Шегині».