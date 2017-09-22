Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 27 російських співаків та акторів, що створюють загрозу нацбезпеці

Міністерство культури за поданням Служби безпеки України внесло 27 осіб до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це свідчить наказ Мінкульту №921 від 20 вересня, опублікований на сайті відомства, пише РБК-Україна.

Зокрема перелік осіб доповнений російськими співаками: Надією Бабкіною; Єгором Булаткіним (Єгор Крід); Іваном Дем’яном; Павлом Кравцовим (Кравц); Натаном Світовим (Natan); Стасом П’єхою; Іриною Тюриною (Ірина Нельсон); Олександром Медведєвим (Шура); Вадимом Новіком (Біллі Новик); Давидом Нурієвим (Птаха); Валерієм Юріним. Російськими акторами: Станіславом Говорухіним; Людмилою Чурсіною; Олексієм Паніним; Дмитром Пєвцовим; Вірою Кузьміною; Василем Лановим; Андрієм Мерзлікіним; Олександром Василевським.

Також до переліку внесли актора Стівена Сігала, сербського кінорежисера Еміра Кустуріцу, російських режисера Євгена Гришковця, художника і скульптора Зураба Церетелі, артиста балету Миколу Цискарідзе, оперну співачку Ірину Богачеву і відеоблогера Руслана Віхлянцева (Руслана Усачова).