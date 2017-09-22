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Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 27 російських співаків та акторів, що створюють загрозу нацбезпеці

Юлія Шпак

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Міністерство культури за поданням Служби безпеки України внесло 27 осіб до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це свідчить наказ Мінкульту №921 від 20 вересня, опублікований на сайті відомства, пише РБК-Україна.

Зокрема перелік осіб доповнений російськими співаками: Надією Бабкіною; Єгором Булаткіним (Єгор Крід); Іваном Дем’яном; Павлом Кравцовим (Кравц); Натаном Світовим (Natan); Стасом П’єхою; Іриною Тюриною (Ірина Нельсон); Олександром Медведєвим (Шура); Вадимом Новіком (Біллі Новик); Давидом Нурієвим (Птаха); Валерієм Юріним. Російськими акторами: Станіславом Говорухіним; Людмилою Чурсіною; Олексієм Паніним; Дмитром Пєвцовим; Вірою Кузьміною; Василем Лановим; Андрієм Мерзлікіним; Олександром Василевським.

Також до переліку внесли актора Стівена Сігала, сербського кінорежисера Еміра Кустуріцу, російських режисера Євгена Гришковця, художника і скульптора Зураба Церетелі, артиста балету Миколу Цискарідзе, оперну співачку Ірину Богачеву і відеоблогера Руслана Віхлянцева (Руслана Усачова).

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