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Львовом пройде марш за права тварин

Дарина Смеречанська

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У Львові 15 жовтня о 12.00 стартує Всеукраїнський марш за права тварин. Про це інформують організатори заходу.

За словами активістів, подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту та заявити владі і громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин.

«Ми вийдемо для того, аби покласти край знущанням над тваринами в цирках і сфері розваг, закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин.

Ми втомилися слухати пусті обіцянки влади і дивится на бездіяльність правоохоронних органів. Права тварин – це не пусті слова в законі, а захист і відповідальність», – наголошують організатори.

Фото: організатори

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