Львів’янину, який до смерті побив 60-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми

Львів’янину, який до смерті побив чоловіка, загрожує 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, Франківським відділом поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 27-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

За попередньою змовою у групі осіб, зловмисник у стані алкогольного сп’яніння, під час словесної суперечки, завдав 60-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких потерпілий помер.

Франківський районний суд м. Львова, задоволив клопотання прокурора та обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Окрім цього, на даний час органом досудового розслідування встановлюється місце перебування ще одного співучасника злочину.

Довідково: санкція ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.