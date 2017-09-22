ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янину, який до смерті побив 60-річного чоловіка, «світить» до 10 років тюрми

Вероніка Рой

|

Львів’янину, який до смерті побив чоловіка, загрожує 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, Франківським відділом поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 27-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

За попередньою змовою у групі осіб, зловмисник у стані алкогольного сп’яніння, під час словесної суперечки, завдав 60-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких потерпілий помер.

Франківський районний суд м. Львова, задоволив клопотання прокурора та обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Окрім цього, на даний час органом досудового розслідування встановлюється місце перебування ще одного співучасника злочину.

Довідково: санкція ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів