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Львів’ян запрошують до участі у всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії

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Комісія Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» починає прийом робіт на 11-й Всеукраїнський конкурс cпортивної фотографії. Участь у конкурсі можуть взяти як фотографи-професіонали, так і фотографи-аматори, а також діти до 16 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У порівнянні з минулим роком, всі роботи повинні бути представлені лише у цифровому форматі та відповідати таким вимогам:

  • Цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів;
  • Колаж та комп’ютерна графіка не допускається, за винятком необхідної корекції кольору та контрасту.

Свої світлини (однією людиною може бути надіслано не більше 5 фотографій), що мають бути зроблені виключно протягом 2017 року, потрібно надіслати на електронну адресу: konkurs.nok@gmail.com до 15 жовтня 2017 року.

Більш детальну інформацію про умови Конкурсу можна ознайомитись за посиланням http://noc-ukr.org/about/projects/fotokonkurs/

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