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До Національної академії сухопутних військ завітала делегація Збройних сил Королівства Данія

Юлія Шпак

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Сьогодні до Національної академії сухопутних військ завітала делегація Збройних сил Королівства Данія, яку очолював підполковник Єнс Хьойрт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Окрім цього, до її складу увійшли капітан другого рангу Кай Ельверлунд, представники Королівського військового коледжу Королівства Данія підполковник Франк Матіесен та пан Йохан Зільмер, а також аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Польщі (за сумісництвом в Україні) полковник Кім Петерсон.

Данських військовослужбовців зустрічав начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Під час брифінгу очільник навчального закладу подякував іноземним гостям за підтримку нашої країни у цей нелегкий для неї час та розповів про історію та сучасність Національної академії. Також під час бесіди були обговорені питання щодо подальшої співпраці військовослужбовців.

«Академія є дуже важливою установою для України, особливо на сьогоднішній час, і для нас це є великий шанс, щоб поділитись своїм досвідом для розвитку Збройних Сил України», – наголосив голова делегації підполковник Єнс Хьойрт.

Після перегляду презентаційного фільму про навчальний заклад гості мали можливість відвідати музей навчального закладу. А на завершення зустрічі відбувся традиційний обмін сувенірами.

Фото: медіа-група Академії сухопутних військ

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