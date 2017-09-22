Дитина народила дитину. Поліція Львівщини відкрила кримінал

На Львівщині за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Встановлено, що 12-річна мешканка міста Борислав народила дитину в одному з львівських пологових будинків.

Відомо, що дівчинка-породілля виховується у багатодітній сім’ї. Її 31-річна матір виховує ще п’ятьох дітей та зареєстрована як одинока матір. Попередньо встановлено, що батьком новонародженої дитини є 18-річний сусід породіллі.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводяться слідчі дії, призначено ряд експертиз.