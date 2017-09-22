Біля Храму св. Володимира та Ольги обіцяють висадити дерева та встановити лавочки

Замощення бруківки біля Храму св. Володимира та Ольги, що розташована на вулиці Симоненка, завершили минулого тижня. У планах – висадити дерева та встановити лавочки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив Тарас Гнида, голова Франківської районної адміністрації, проект виконували ще з минулого року і минулого тижня завершили замощення бруківкою. Загальна сума витрат на благоустрій громадського простору складає близько 2 млн грн. Сам проект простору створила організація парафіян від церкви. Найближчим часом біля церкви планують висадити дерева та встановити вуличні меблі.

Фото: ILoveUkraine