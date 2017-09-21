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У одному з коледжів підробляли документи про проведення занять з фізкультури, яких не було

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Працівник Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету вніс недостовірні відомості до журналу обліку робочого часу викладачів навчального закладу про нібито проведені колегою заняття з фізкультури.  Факт підробки виявила прокуратура Львівщини, інформує прес-служба відомства.

Як встановили правоохоронці, зловмисник достовірно знав, що його колега-викладач відсутній на робочому місці, проте робив у журналі позначки про те, що заняття з фізичної культури нібито відбуваються. Крім цього, підробив 59 підписів за співробітника.

У подальшому, на підставі вищевказаного журналу обліку робочого часу цьому викладачеві нараховувалась та виплачувалась заробітна плата, премії та інші обов’язкові платежі.

За цим фактом Городоцькою місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування та скеровано до районного суду обвинувальний акт стосовно службовця, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді штрафу до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Фото: Волинські новини

 

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