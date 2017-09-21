У Львові збирають кошти на «титановий хребет» для вихованиці інтернату

В Анастасії Чупило, учениці п’ятого класу львівської школи-інтернату №2, на спині росте горб – у дівчинки критична стадія сколіозу, і хвороба прогресує. Батько Насті, який працює водієм тролейбуса, зі скромної зарплатні не взмозі оплатити дитині лікування. Львів’ян просять не бути байдужими та допомогити у зборі коштів.

“Настя напівсирота – мама Оксана померла, коли дівчинці було 6 років. Особливих заощаджень сім’я не має, бо тато дівчинки Орест Чупило працює водієм тролейбуса, а його дружина – була кондуктором, – розповідає Ірина Матіяшек, соціальний педагог школи-інтернату №2.

Крім Насті батько виховує ще одну дочку – восьмикласницю Марію.

Після смерті дружини батько залишився сам з двома дітьми. Розуміючи, що він не дає собі ради у догляді за дівчатками та враховуючи скрутне матеріальне становище, Орест Чупило оформив дітей у школу-інтернат.

Настя народилася недоношеною – на 7-му місяці вагітності та більше місяця перебувала в інкубаторі пологового будинку. Згодом її виписали з відміткою “здорова”. І тільки в 2015 році батько помітив, що Настя має викривлення хребта з опуклістю у формі горба.

Орест Чупило звернувся до лікарів, які обстежили дівчинку та поставили діагноз “сколіоз грудно-поперекового відділу ІІІ ступеня ”. За їхніми рекомендаціями Настя почала носити корсет і ходила на масажі, але, на жаль, це не дало відчутних результатів. Довідавшись, що у дитячу лікарню, що на вулиці П. Орлика, приїжджає лікар-ортопед з Польщі, Орест Чупило записався на консультацію. Після обстеження Насті лікарі підтвердили попередній діагноз та постановили, що дитині необхідна операція із вживлення титанових імплантів для підтримки хребта. Коштує така система 2000 євро, а цих коштів вдівець з двома дітьми не має.

Якщо дитину не прооперувати зараз, викривлення неможливо буде усунути, бо сколіоз швидко прогресує, пояснює нейрохірург Андрій Мизак, який візьметься оперувати Настю та залучить своїх колег-фахівців із Польщі.

“Насті потрібно встановити титанову систему в хребет, щоб попередити його подальше викривлення, адже в дівчинки критична стадія сколіозу, – зазначає Андрій Мизак. – Коли Настя досягне підліткового віку, їй вже можна буде вирівняти хребет – зараз вона дуже замала для цього, тому спершу треба зафіксувати його титановими імплантами”.

Технологічно це досить складна операція, але дуже необхідна, зазначає нейрохірург: “Таке викривлення загрожує не тільки косметичним дефектом, але й серйозними супутніми хворобами, зокрема проблемами з дихальною системою”.

Часу залишилося обмаль, адже перший етап операції заплановано на 2-4 жовтня, тому батько Насті звертається до небайдужих по допомогу у зборі коштів для оперування дівчинки.

Реквізити для збору коштів:

Розрахунковий рахунок банку: 2924 4825 509100 305299, ЄДПРОУ 14360570.

Номер картки: 5168 7573 2106 на ім’я Матіяшек Ірини Володимирівни, соціального педагога школи-інтернату №2. Контактний номер телефону: 097 3466 339.

Кошти надсилайте з поміткою “благодійний внесок для Анастасії”.