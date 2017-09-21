У Львові затримали банду наркодилерів 

Працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з слідчими Шевченківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 затримали групу зловмисників, котрі організували збут психотропної речовини «амфетамін», психотропних таблеток «екстазі (MDMA)» та наркотичного засобу «канабіс». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисники реалізовували наркозалежним особам у Львові, зокрема й на території навчальних закладів. Двоє затриманих – львів’яни віком 24 та 27 років. Один з них – раніше судимий.

Під час затримання та санкціонованих обшуків у наркоділків та пов’язаних з ними осіб правоохоронці виявили та вилучили розфасовані пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожої на «амфетамін», загальною масою близько 100 грамів, 103 таблетки, ззовні схожих на психотропні таблетки «екстазі (MDMA)», близько 500 грамів речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабісу смола (гашиш)», вагою близько 5 грамів, зерна коноплі, вагою близько 10 грамів, електронні ваги, пакетики для фасування наркодоз, предмет, схожий на пістолет, мобільні телефони, банківські карточки та більше сорока гривень грошових коштів, а також 220 євро та 410 доларів. Вартість вилучених нарковмісних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 115 тисяч гривень.

Наркоділки затримані згідно ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція