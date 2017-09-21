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У Львові святкуватимуть День Союзянки: в центрі міста перекриють рух

Катерина Родак

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У неділю, 1 жовтня, у Львові перекриватимуть рух на частині вулиць у зв’язку із ходою на честь Дня Союзянки.

Як повідомляє Львівський відділ Союзу Українок України, від часу створення організації (у 2017 році виповнюється 100 років від започаткування Союзу), 30 вересня відзначали День Союзянки. Цього року цей день відзначатимуть 1 жовтня, і організатори планують провести традиційну святкову ходу центром міста, віче, а також святкову академію у Львівській обласній філармонії.

Так, з 13.00 до 13.45 год. триватиме традиційна святкова хода центром міста у старовинному національному одязі «З бабусиної скрині». Колона формуватиметься біля Порохової вежі і вирушить за таким маршрутом: вул. Руська – пл. Ринок – вул. Беринди – пр. Свободи – фігура Матері Божої (тут передбачена коротка молитва) – вул. Академічна – вул. Чайковського, 7 (Львівська обласна філармонія). За маршрутом ходи можливе ситуативне перекриття руху транспорту.

Відтак, о 13.00 год. біля фігури Матері Божої відбудеться віче «Жінки проти війни». Опісля, о 14.00 год., у Львівській обласній філармонії розпочнеться урочиста академія, присвячена 100-річчю започаткування Союзу Українок.

Організатори зазначають, що в заході візьме участь понад 300 осіб.

 

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