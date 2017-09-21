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У Львові розіграють Кубок України з водного поло

Омелян Шевчук

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З 22 по 24 вересня у відкритому басейні НСБ ЛВС МО України (м. Львів, вул. Клепарівська, 39а) відбудуться змагання Кубку України з водного поло серед чоловічих команд. Участь у турнірі візьмуть чотири команди (згідно регламенту): львівське «Динамо», збірна Харківської області та дві команди переможці кваліфікаційних змагань: збірна Маріуполя та збірна Київщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Фото: waterpolo.org.ua

Розклад ігор :

22 вересня (п’ятниця)

16:30-17:45 – Збірна Київщини- Збірна Маріуполя;

17:45-19:00 – Збірна Харківської області- ВК “Динамо Львів”.

23 вересня (субота)

10:00-11:15 – Збірна Харківської області- Збірна Київщини;

11:15-12:30 – ВК “Динамо Львів”- Збірна Маріуполя;

16:30-17:45 – Збірна Харківської області- Збірна Маріуполя;

17:45-19:00 – ВК “Динамо Львів”- Збірна Київщини.

24 вересня (неділя)

10:00-11:15- гра за 3-тє місце;

11:15-12:30- гра за 1-ше місце;

13:00- Урочисте закриття змагань. Нагородження призерів змагань.

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