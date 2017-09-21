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У Львові місячні трамвайні та тролейбусні квитки можна придбати онлайн

Катерина Родак

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Місячні квитки на проїзд у електротранспорті Львова від сьогодні можна придбати онлайн через додаток «Приват-24». Про це Львівському порталу повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

За його словами, наразі місячні квитки дють лише для користувачів системи Android.

«Від сьогодні «Львівелектротранс» надає можливість купувати проїзні місячні абонементи онлайн через додаток «Приват-24». Ви можете відкрити QR-код на нашій сторінці, відсканувати його через додаток «Приват-24» у розділі «Транспорт» і придбати місячний проїзний. Наразі ця система доступна тільки для системи Android, але найближчим часом вона буде доступна до інших операційних систем», – розповів І. Бондар.

Вартість електронного проїзного, зазначає Іван Бондар, тотожна вартості паперового – 100 грн. Проте електронний місячний квиток діє з моменту  його придбання, а не з 1 числа місяця, як це відбувається з паперовим проїзним.

Також він зазначив, що обдурити контролерів із проїзними не вийде:

«Квиток зберігатиметься в додатку «Приват-24». Відповідно контролер, який перевірятиме ваш проїзний, зможе подивитись, звідки ви показуєте зображення: чи з додатку чи з галереї вашого телефону».

Нагадаємо, з жовтня вартість проїзду у електротранспорті зросте, окрім сам місячний квиток оновиться.

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