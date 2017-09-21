У Львові хочуть добудувати колію на Коперника

У Львові на вул. Коперника планують добудувати 320-метрову ділянку трамвайної лінії до перехрестя з вул. Сахарова – Вітовського. Завдяки цьому трамвай №3, який курсує з вул. Княгині Ольги до пл. Соборної, зможе швидше доїжджати до центру.

Як розповів ZAXID.NET керівник відділу стійких транспортних систем ЛКП «Львівавтодор» Павло Сирватка, проект добудови трамвайної колії на вул. Коперника поданий на отримання кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку.

Йдеться про 320-метрову ділянку вул. Коперника від перехрестя з вул. Сахарова та Вітовського до нинішньої трамвайної колії на вул. Коперника. Тут планують збудувати колію в один бік – в напрямку центру.

За словами Павла Сирватки, планується, що колію на Коперника добудують у межах проекту реконструкції пл. Франка, вул. Вітовського та найскладнішої у Львові транспортної розв’язки на перехресті вул. Сахарова – Вітовського.

Планується, що побудова колії на вул. Коперника значно підвищить пасажиропотік на трамвайному маршруті №3, який з вул. Княгині Ольги їхатиме в центр, а не об’їжджатиме по вул. Вітовського і Франка.

Разом з тим, за словами Павла Сирватки, вул. Коперника має складний рельєф, тож перед побудовою колії доведеться зробити чимало досліджень. Відтак, термінів побудови колії наразі не називають.

Додамо, що йдеться про оновлення транспортної інфраструктури в межах кредитів ЄБРР та ЄІБ. Загалом Львів планує отримати до 90 млн євро кредиту на розвиток міського громадського транспорту та інфрастурктури.