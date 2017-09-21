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Цими вихідними на Львівщині відбудуться чотири фестивалі

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У неділю, 24 вересня, у с. Звенигород відбудеться районний фестиваль хореографічних колективів «Пустомитівські викрутаси». Захід започаткований задля відродження і подальшого розвитку українського хореографічного мистецтва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Інший фестиваль «У колі родинного дерева» відбудеться 24 вересня у Народному домі села Ушня Золочівського району.

У неділю, 24 вересня в с.Грушів прийме районний фестиваль духовної пісні «Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю». У фестивалі візьмуть участь хорові колективи, ансамблі та окремі виконавці з Дрогобиччини. Цьогоріч учасником свята духовної пісні в Грушеві стане автор та виконавець Оксана Винницька.

Керівництво народного дому с.Лисятичі запрошує усіх охочих на  гала-концерт старовинної української пісні «Крилець-крилець» за участі кращих колективів та солістів району. Участь у заході  візьмуть понад сорока народних домів району.

Фото: ЛОДА

 

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