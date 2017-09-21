Суд скасував незаконну передачу у приватну власність підприємцям 200 кв. м у центрі Львова

Прокуратура не допустила протиправного узаконення права власності на 200 кв. м у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Апеляційний суд Львівської області підтримав принципову позицію прокуратури та не допустив незаконного відчуження у приватну власність фізичних осіб самочинно перебудованих нежитлових приміщень загальною площею майже 200 кв м у центрі Львова.

Ідеться про об’єкти на вулицях Київській – площею понад 66 кв м, Кониського – близько 37 кв м, Митрополита Андрея – майже 88 кв м.

Встановлено, що вказані особи задля здійснення підприємницької діяльності самовільно здійснили реконструкцію, перепланування та перебудову цих приміщень, не маючи при цьому необхідних дозволів від співвласників будинку, документів на земельну ділянку та будівництво.

Однак, незважаючи на це, внаслідок протиправного рішення Франківського районного суду м.Львова у цивільній справі, зловмисники все ж набули право власності на ці приміщення.

Цей факт виявили працівники прокуратури Львівської області та забезпечили участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції задля оскарження незаконного рішення в інтересах Львівської міської ради.

Відтак, суд апеляційної інстанції скасував рішення Франківського районного суду м.Львова та відмовив у позові повністю.