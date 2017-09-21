Посеред ночі поліцейські на цвинтарі впіймали зловмисника, який понищив домовини

Сьогодні, 21 вересня, близько другої ночі у Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника під час скоєння злочину на кладовищі. 33-річний мешканець міста Стебник проник у склеп на місцевому кладовищі, що на вулиці Грушевського, та пошкодив домовини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

«Встановлено, що зловмисник вже був раніше засуджений за вчинення крадіжок. Зараз ми перевіряємо його причетність до злочинів, скоєних на кладовищах. Загалом від початку року у Дрогобицькому районі і зокрема в місті Трускавець сталося близько двадцяти таких правопорушень», – розповів начальник Дрогобицького відділу поліції полковник поліції Андрій Білас.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем похованням або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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