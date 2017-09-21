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На премію Бандери у Львівській області претендує п'ятеро кандидатів

Дарина Смеречанська

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Комісія з питань освіти і науки розглянула матеріали щодо представлення кандидатур на відзначення Обласною премією імені Героя України Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Так, депутати розглянули 4 кандидатури та передали їх матеріали на опрацювання журі з присудження Обласної премії імені Героя України Степана Бандери.

Відтак, на присудження премії претендують:

– Михайло Романюк, історик, дослідник ОУН та УПА, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАК України, кандидат історичних наук.

– Ігор Загребельний, філософ, публіцист, дослідник ідеологічної спадщини українського націоналізму.

– Василь Лабайчук, політик, громадський діяч, активний учасник націоналістичного руху, член «Тризубу» ім. С. Бандери.

– Степан Трохимчук, професор, кандидат географічних наук, член-кореспондент Української екологічної академії наук.

Зауважимо, що кандидатуру Ігоря Калинця, громадського і політичного діяча, поета, прозаїка розглянули та підтримали на минулому засіданні комісії.

Отож, на здобуття премії ім. Степана Бандери претендує 5 осіб.

Нагадаємо, що присудження премії передбачається в трьох номінаціях, а саме: громадська, політична та науково-навчальна національна державотворча діяльність. Грошова винагорода лауреата становить 20 000 грн.

Рішення про присудження премії оголосять не пізніше 14 жовтня – свята Покрови Пресвятої Богородиці.

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