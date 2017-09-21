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«Галичанка» у Львові стартує в новому чемпіонаті Суперліги

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Найближчої п’ятниці та суботи, 22 і 23 вересня, львівська «Галичанка» приймає на домашньому майданчику херсонську «Дніпрянку». Команди проведуть два матчі в межах першого етапу чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги сезону 2017/2018 рр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанки».

Матчі відбудуться у спорткомплексі Львівського Національного університету  імені Івана Франка (вул. М.Черемшини, 31). Початок матчів: 22 вересня (п’ятниця) – о 17:30, 23 вересня (субота) – об 11:00. Вхід  – вільний.

Нагадаємо, що участь у суперліговому чемпіонаті України нового сезону приймають шість команд: «Галичанка» (м. Львів), «Карпати» (м. Ужгород),  «Дніпрянка» (м. Херсон), «Спартак» (м. Київ), «Економуніверситет» (м. Тернопіль),  «Реал» (м. Миколаїв).

Календар чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2017-2018 рр. передбачає два етапи, а після їх завершення серію ігор до двох перемог за системою «плей-офф».

На першому етапі команди проводять «здвоєні ігри» за коловою системою з роз’їздами у два кола. Кожна команда за два кола має відіграти по 20 ігор.

На другому етапі всі команди розподіляються на дві групи (А та Б) за результатами ігор попереднього етапу. До групи «А» потрапляють команди, що зайняли 1-3 місця після першого етапу. До групи «Б» потрапляють команди, що зайняли 4-6 місця після першого етапу. У групі «А» та «Б» ігри проходять турами (3 тури) по дві гри в турі, на майданчику кожної з команд зі збереженням очок, набраних на першому етапі.

Новвоведення цього сезону – поява плей-офф. Якщо після завершення 26 ігор різниця в очках між командами, що зайняли 1-е та 2-е місця становить 7 очок та менше, то для визначення Чемпіона України між цими двома командами проводиться серія ігор до двох перемог за системою «плей-офф». А також між командами, що зайняли 3-є та 4-е місця після завершення 26 ігор, проводиться серія ігор до двох перемог по системі «плей-офф» для визначення бронзового призера Чемпіонату України.

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