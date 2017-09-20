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Зекономлені 20 мільйонів від вивозу львівського сміття спрямували громадам

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Сьогодні під час наради у голови Львівської ОДА Олега  Синютки з громадськими активістами погодили фінансування об’єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери тих територій, які приймають ТПВ  зі Львова. Зекономлені 20 млн грн скерували на капітальні та поточні ремонти, а також на закупівлю спеціалізованої техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Олег Синютка висловив вдячність громадським активістам за участь у вирішенні проблеми.

«Профільні департаменти Львівської ОДА разом із органами місцевого самоврядування напрацювали відповідні пропозиції, однак залучення громадських активістів допоможе знайти спільне бачення та пришвидшить вирішення проблеми», –  зазначив Олег Синютка.

Окрім того, департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА спільно з громадськістю працює над формуванням пропозицій щодо наступного використання коштів, які вдалося зекономити на вивезенні сміття зі Львова.

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