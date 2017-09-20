ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові стартує Ярмарок спорту

Єва Корнійчук

|

Завтра, 21 вересня, у Львові стартує Ярмарок спорту об’єднав близько 100 спортивних організацій та стільки ж різновидів спорту. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

Окрім звичного футболу чи волейболу, відвідувачі познайомляться з маловідомими, але не менш захопливими, корфболом, флорболом, хортингом, бамперболом та іншими іграми, єдиноборствами та спортивними практиками.

Офіційне відкриття цьогорічного Ярмарку спорту відбудеться у четвер о 12.00 год у спорткомплексі «Динамо» (вул. Вітовського, 53) за участю рекордсмена Книги рекордів України та Гіннеса Олега Тягнизуба та чемпіона Всесвітніх ігор, срібного призера Чемпіонату Європи 2017 року в індивідуальній категорії та бронзового призера в командному куміте Станіслава Горуни. Організаторами події є ГО «Здорове місто» спільно із Львівською міською радою.

У програму заходу організатори включили показовий виступ Олега Тягнизуба. Також у суботу, 23 вересня о 12.00 год. в межах Ярмарку спорту відбудуться титульні бої СК Кіокушинкай карате. Відвідувачі зможуть взяти участь у майстер-класах, відвідати лекторій на тему здорового способу життя, а діти зможуть позмагатись за подарунки від спонсорів події. Любителів активного відпочинку очікують більярд, настільний теніс, армреслінг та фехтування. Також на вуличному майданчику відвідувачі зможуть пограти у фризбі, постріляти з лука та спробувати себе у скелелазінні. Родзинкою Ярмарку стане бампербол – футбол у великих надувних кулях, які у декілька разів більші за футбольний м’яч. Кожен охочий зможе весело та з користю для здоров’я провести час.

Додаткову інформацію можна отримати на сторінці події https://www.facebook.com/events/139560719978299

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів