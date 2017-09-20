Завтра у Львові стартує Ярмарок спорту

Завтра, 21 вересня, у Львові стартує Ярмарок спорту об’єднав близько 100 спортивних організацій та стільки ж різновидів спорту. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

Окрім звичного футболу чи волейболу, відвідувачі познайомляться з маловідомими, але не менш захопливими, корфболом, флорболом, хортингом, бамперболом та іншими іграми, єдиноборствами та спортивними практиками.

Офіційне відкриття цьогорічного Ярмарку спорту відбудеться у четвер о 12.00 год у спорткомплексі «Динамо» (вул. Вітовського, 53) за участю рекордсмена Книги рекордів України та Гіннеса Олега Тягнизуба та чемпіона Всесвітніх ігор, срібного призера Чемпіонату Європи 2017 року в індивідуальній категорії та бронзового призера в командному куміте Станіслава Горуни. Організаторами події є ГО «Здорове місто» спільно із Львівською міською радою.

У програму заходу організатори включили показовий виступ Олега Тягнизуба. Також у суботу, 23 вересня о 12.00 год. в межах Ярмарку спорту відбудуться титульні бої СК Кіокушинкай карате. Відвідувачі зможуть взяти участь у майстер-класах, відвідати лекторій на тему здорового способу життя, а діти зможуть позмагатись за подарунки від спонсорів події. Любителів активного відпочинку очікують більярд, настільний теніс, армреслінг та фехтування. Також на вуличному майданчику відвідувачі зможуть пограти у фризбі, постріляти з лука та спробувати себе у скелелазінні. Родзинкою Ярмарку стане бампербол – футбол у великих надувних кулях, які у декілька разів більші за футбольний м’яч. Кожен охочий зможе весело та з користю для здоров’я провести час.

Додаткову інформацію можна отримати на сторінці події https://www.facebook.com/events/139560719978299