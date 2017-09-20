Завтра у Львові литимуть сильні дощі

Завтра, 21 вересня, у Львові вночі сильний дощ, вдень – короткочасний дощ, гроза.
Вранці туман, видимістю 200 – 500 м. Вітер північний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 8 – 10° тепла, вдень 14 – 16° тепла.
Завтра, 21 вересня, у Львові вночі сильний дощ, вдень – короткочасний дощ, гроза.
Вранці туман, видимістю 200 – 500 м. Вітер північний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 8 – 10° тепла, вдень 14 – 16° тепла.
вологість:
тиск:
вітер:
Катерина Родак