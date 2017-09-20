ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові литимуть сильні дощі

Катерина Родак

|

Завтра, 21 вересня, у Львові вночі сильний дощ, вдень – короткочасний дощ, гроза.

Вранці туман, видимістю 200 – 500 м. Вітер північний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 8 – 10° тепла, вдень 14 – 16° тепла.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів