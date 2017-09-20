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Юриста Львівської міськради оштрафував суд

Катерина Родак

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За порушення вимог фінансового контролю судом оштрафовано працівника Львівської міськради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури Львівщини.

За участі Львівської місцевої прокуратури №3, Франківським районним судом Львова визнано винним одного із працівників юридичного відділу управління капітального будівництва Львівської міської ради у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Суд погодився із доводами прокурора про те, що вказана особа, без поважних причин несвоєчасно подала на офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином посадовець вчинив адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до порушника застосовано стягнення у вигляді штрафу.

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