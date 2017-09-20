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В’їзд на вулицю Театральну у Львові став платним

Катерина Родак

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У Львові почала функціонувати паркіг «Вернісаж» , у межі якого входять паркомісця, що розташовані довкола ярмарку «Вернісаж».

«На цій зоні паркування буде нанесено розмітку, та встановлено 3 шлагбауми: 2 — на в’їзді, 1 — на виїзді. На виїзді буде здійснюватися оплата за користування парковокою, через касовий апарат касиром», – розповів Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, 19 травня, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про облаштування зони паркування біля ринку «Вернісаж». Тут буде об’єднано 4 парковки в одну закриту зону паркування. А саме, парковки на вул. Вірменська – 18 паркомісць, вул. Лесі Українки – 10 паркоміць, вул. Низький Замок – 20 паркомісць, вул. Театральна – 25 паркомісць.

Ціна паркування становитиме 8 грн. за годину.

Фото: Зручне місто

 

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